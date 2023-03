Ursberg

vor 1 Min.

Chamäleon der Unterhaltungskunst: Vogelmayer im Klosterbräuhaus

Plus Musik-Kabarett im Ursberger Klosterbräuhaus: Mit welcher Mixtur Vogelmayer sein Publikum bedient und wie er sich Freiräume für besondere Gags schafft.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Wenn es ein Künstler in Ursberg - gerade in Ursberg - geschafft habe, wenn er also bei seinem Auftritt im Bräuhaussaal überzeugen konnte, dann sei er endlich in der Spitze der Kunstschaffenden Bayerns angekommen. Wäre diese Aussage des Musik-Kabarettisten Vogelmayer korrekt, er hätte nach seinem abendfüllenden Auftritt im Bräuhaussaal die Nagelprobe bestanden und müsste den begehrten Ritterschlag der Kunstszene bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen