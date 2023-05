Das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg hat eine neue Reithalle

Bischof Dr. Bertram Meier segnete in Ursberg das neue Gebäude für die tiergestützte Therapie des Dominikus-Ringeisen-Werks. Warum das Angebot so wichtig ist

Der Reitstall St. Leonhard hat eine neue Reithalle bekommen. Der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier hat das Gebäude an der Dominikus-Ringeisen-Straße in Ursberg gesegnet und damit offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die bisherige Reithalle in der Ortsmitte ist nach vielen Jahren der Nutzung baufällig geworden und muss abgerissen werden. Der Reitstall St. Leonhard ist ein Begegnungsort für Mensch und Tier. Mitten in Ursberg bietet er tiergestützte Therapie und heilpädagogisches Reiten an, um Menschen mit Beeinträchtigungen individuell zu unterstützen.

Bischof Bertram Meier zog in seiner Ansprache den Vergleich zum Einzug von Jesus in Jerusalem. "Als er auf einem Esel ritt, riefen die Leute: ‚Jesus, du bist unser König.‘ So wie der Esel ist auch das Pferd ein königliches Tier“, sagte der Bischof. "Es gibt demjenigen, der sich daraufsetzt, Ruhe und Würde; der ist ein kleiner König und eine kleine Königin.“ Alle, die in der Therapie mit den Pferden in Kontakt kommen, könnten nun diese Erfahrung in der neuen Reithalle machen. Bischof Bertram bedankte sich zudem beim Team des Reitstalls: "Danke, dass Sie diesem Miteinander von Mensch und Tier ein äußeres Zeichen setzen. Mensch und Tier brauchen einander. Ein Tier kann zur Therapie für uns Menschen werden. In der Nähe eines Tieres, das Wärme, Geborgenheit und Ruhe ausstrahlt, fühlt der Mensch sich wohl.“

Die neue Reithalle in Ursberg ist kleiner, aber heller

Die neue Halle misst 12,5 mal 28 Meter. Damit ist sie zwar kleiner, aber dafür heller und höher als die alte Halle. Der Boden ist gelenkschonend für Mensch und Tier. Es gibt zwei Waschplätze für die Pferde im Außenbereich sowie eine rollstuhlgerechte Toilette im Technikraum-Nebengebäude. Im Außengelände ist ein ruhiger Platz zum Pflegen der Pferde und für die Therapievorbereitung entstanden. Eine Brücke über die Mindel als schneller Zugang von der Reithalle zu den Weiden der Tiere ist in Planung.

Angela Satke, die Leiterin des Reitstalls St. Leonhard: "Das heilpädagogische Reiten steht für gezielte Förderung. Pferde machen nicht nur Lust auf Bewegung, sondern sind zudem große Motivatoren. Auch Getragen werden spielt eine zentrale Rolle. Auf dem Rücken eines Pferdes können Menschen Verantwortung abgeben und sich entspannen.“ Zurzeit nehmen wöchentlich rund 80 Klientinnen und Klienten aus dem DRW und zusätzlich wechselnde Gruppen aus den Förderstätten und Tagesstätten in Ursberg die Angebote des Reitstalls St. Leonhard in Anspruch. Darüber hinaus finden Wochenendkurse für interne Klienten des DRW statt sowie Erlebnisstallführungen auf Anfrage, beispielsweise für Kommunionkinder.

Die tiergestützte Therapie in Ursberg ist auf Spenden angewiesen

"Um das wertvolle tiergestützte Therapieangebot aufrechterhalten zu können, sind wir auf Zuschüsse, Spenden und Förderungen angewiesen“, sagte Martin Riß, Geistlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des DRW. "Leider wird dieses heilsame Angebot für Menschen mit Behinderung von den Kostenträgern nicht finanziert. Für uns im DRW ist es aber ein wichtiger Bestandteil unseres therapeutischen Angebots, das wir erhalten möchten. Deshalb sind wir der Diözese Augsburg für ihre großzügige finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Ebenso sind wir Bischof Bertram sehr dankbar, dass ihm die Caritas in seiner Diözese sehr am Herzen liegt.“

Lesen Sie dazu auch

Laut Josef Liebl, zuständiges Mitglied im DRW-Vorstand, ist geplant, die bisherige Reithalle am Ursberger Laden im Sommer 2023 abzubauen. Detaillierte Pläne zur Nutzung der freiwerdenden Fläche gebe es noch nicht, so Liebl. Vorläufig entstünden hier mehr Außensitzplätze für das neue Café KostBar und eventuell ein paar zusätzliche Parkplätze für dessen Gäste sowie die Kunden des Ursberger Ladens. (AZ)