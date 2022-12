Das Ringeisen-Gymnasium stimmte auf Weihnachten ein

Schüler und Schülerinnen begeisterten mit ihrem Konzert die zahlreichen Zuhörer in St. Florian in Ursberg.

Überwältigend viele Zuhörer konnte Christian Pagel in Vertretung des Schulleiters Andreas Merz in der Kirche St. Florian zum diesjährigen Weihnachtskonzert begrüßen, an dem ein Drittel der Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation Ursberg mitwirkte.

Den Anfang machten die Rhythmusgruppen der Unterstufe. Mit feierlichen Klängen der Lieder "Im Advent", "Stille Nacht" und "Ihr Kinderlein kommet" stimmten sie unter der Leitung von Andreas Altstetter in das Konzert ein. Der Chor der 6. und 7. Klassen (Leitung: Stefanie Joas und Johanna Schwarzmann) stellte mit "Halleluja" von Leonard Cohen, "Il est né le divin Enfant", "Advent Noel" von Patrick Liebergen, "Mary’s boy child" und "Singing on a Christmas morn" sein Können unter Beweis, virtuos unterstützt von Sophie Spengler (Q12) auf der Querflöte. Im Anschluss spielten die Orchesterklasse 5 unter der Stabführung von Mathias Jannetti mit Konzentration und Spielfreude die Stücke "Entführung aus dem Serail" und "Jingle Bells" und die Orchesterklasse 7 "Caribbean Christmas" und "Feliz Navidad".

Andächtig und besinnlich interpretierte die Streichergruppe (Leitung: Natalia Mai) mit Mathias Jannetti am Piano das Weihnachtslied "O du fröhliche". Das Vokalensemble "Capella Marian(n)a" (Leitung: Marianne Altstetter) brachte mit klarer, differenzierter Stimmgebung die Lieder "Rorate" und "Angelus ad virginem" mit dem Solisten Daniel Herget (8c) zu Gehör. Dabei wurde das Ensemble von Lukas Theil (Q11) und der Streichergruppe bei "Come share the Lord" von B.J. Leech präzise begleitet. Das Weihnachts-Spiritual "Sweet little Jesus boy" trug Laetizia Knöpfle (Q12) a cappella vor. Die Chorstücke "Singe im Advent" und "Joy to the world" in der Bearbeitung von Lorenz Maierhofer rundeten diesen Konzertteil ab.

Emotionaler Höhepunkt

Den emotionalen Höhepunkt des Konzerts bildete der Solo-Vortrag der jüngsten Künstlerin, Ella Leßner (5d), am Klavier mit der Bearbeitung des Weihnachtsklassikers "Drei Nüsse für Aschenbrödel" von Karel Svoboda. Souverän meisterte sie die spieltechnischen Herausforderungen des Stückes und interpretierte es dynamisch und nuancenreich.

"Born is the light of the world" von Sally Deford und "Stern zu Betlehem" von John Rutter waren die beeindruckenden Beiträge des Vokalensembles. Der große Chor unter der gemeinsamen Leitung von Johanna Schwarzmann und Stefanie Joas schloss den weihnachtlichen Konzertreigen mit drei Liedern ab: "From a distance" von Julie Gold, das Spiritual "The bridegroom has done come" und "Let us go in peace" von John Rutter. Zum Schluss sang das Publikum gemeinsam mit allen Mitwirkenden "Tochter Zion", von Mathias Jannetti an der Orgel begleitet. In alter Tradition gab das Bläserensemble am Kirchenportal unter der Leitung von Andreas Altstetter mit weihnachtlichen Weisen das Geleit. (AZ)