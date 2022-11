Das Ringeisen-Gymnasium unterstützt die Kartei der Not

Aus der Adventskalender-Aktion kommen 700 Euro dem Hilfswerk unserer Zeitung zugute. Bald soll in Ursberg wieder ein Adventsbasar stattfinden.

8400 Euro: Es war wieder eine beachtliche Summe, die bei der Adventskalender-Aktion des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums zusammenkam. Unterstützt werden vom Ringeisen-Gymnasium bekanntlich Hilfsprojekte in der ganzen Welt – aber auch Hilfsorganisationen in der Region wie beispielsweise die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. 700 Euro kommen diesmal der Kartei der Not zugute.

Der Beitrag wurde jetzt im Ringeisen-Gymnasium von Schulleiter Andreas Merz und seinem Stellvertreter Christian Pagel an MN-Redaktionsleiter Peter Bauer als Vertreter der Kartei der Not übergeben. Unterstützung für Hilfsorganisationen durch das Ringeisen-Gymnasium: Die Basis dafür ist der traditionelle Adventsbasar. Doch der konnte mit Blick auf die Corona-Lage zuletzt zweimal nicht stattfinden. Das Ringeisen-Gymnasium entschied sich dafür, als Ersatz eine Adventskalender-Aktion auf den Weg zu bringen. Durch den Verkauf des Kalenders und durch Spenden kamen 8400 Euro zusammen. Zudem haben Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums für Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks Geschenke gebastelt oder auch Plätzchen gebacken.

Schulleiter Andreas Merz lobte das Engagement der Schülerinnen und Schüler sowie des Kollegiums. Peter Bauer bedankte sich herzlich für die Spende an die Kartei der Not. Sie komme Menschen in der Region zugute, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Eine weitere Aktion des Ursberger Gymnasiums steht bevor

Wie Merz und Pagel mitteilen, soll der Adventsbasar des Ringeiysen-Gymnasiums in diesem Jahr aber auf alle Fälle wieder stattfinden. Als Termin ist der Samstag, 26. November, ab 15 Uhr geplant. Einmal mehr soll der Adventsbasar dann ganz im Zeichen der Hilfsbereitschaft stehen. Gerade in diesen Krisenzeiten sei dies ein wichtiges Signal, betonen Merz und Pagel. (pb)