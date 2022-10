Das Sonderpädagogische Förderzentrum Ursberg heißt jetzt „Katharinen-Schule“

Feierlichkeiten zur Namensgebung im Rahmen eines Gottesdienstes, nachdem die Regierung von Schwaben der Namensänderung zugestimmt hat.

Das Private Sonderpädagogische Förderzentrum Ursberg hat sich umbenannt. Die Schule des Dominikus-Ringeisen-Werkes heißt jetzt Katharinen-Schule, benannt nach Katharina von Alexandrien, der Schutzpatronin der Schulen.

Dem Antrag auf Änderung des Namens hat die Regierung von Schwaben vor Kurzem offiziell stattgegeben. Der Name wurde aus über 80 Vorschlägen ausgewählt und unter anderem von den Schülerinnen und Schülern, den Elternvertretern und den Lehrkräften in Abstimmungen favorisiert. Der Namenswechsel wurde von der Schulfamilie nun im Rahmen eines feierlichen Schulgottesdienstes vollzogen. Pfarrer Daniel Maria Schmitt fragte in seiner Predigt die Kinder und Jugendlichen, wofür wir einen Namen brauchen. „Wenn wir einander den Namen sagen, entsteht ein liebevoller Kontakt."

Studienrätin Anna Dreher – gemeinsam mit Konrektorin Katrin Scheler federführend beim Namensgebungsprozess – stellte mit einigen Schülern die Namensgeberin im Anschluss an den Gottesdienst kurz vor: Der Legende nach lebte Katharina im 4. Jahrhundert in Alexandrien in Ägypten. Sie war eine gebildete und intelligente Königstochter.

Wie könnte die Ursberger Schulnamensgeberin ausgesehen haben?

Schulleiterin Ulrike Egger brachte in ihrer Ansprache vor der Schulgemeinschaft Freude darüber zum Ausdruck, dass nach 46 Jahren Schulgeschichte eine mutige und gebildete Frau Namensgeberin für das Sonderpädagogische Förderzentrum Ursberg wurde. Sie kündigte anlässlich des Namenswechsels weitere Aktionen im kommenden Schuljahr an: So sollen Schüler im Rahmen eines Wettbewerbs künstlerisch gestalten, wie die heilige Katharina ausgesehen haben könnte. Besonders gelungene Entwürfe sollen für die Gestaltung von Schultassen und Schul-T-Shirts Verwendung finden.

Die Katharinen-Schule Ursberg begleitet über 250 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf im Lernen, der Sprache und dem Verhalten von der ersten bis zur neunten Klasse für Kinder und Jugendliche. Das Einzugsgebiet ist der südliche Landkreis Günzburg. An der Schule mit den Förderbereichen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung können die Schülerinnen und Schüler den Mittel- oder den Förderschulabschluss erwerben. Zusätzlich bietet die Katharinen-Schule einen Mobilen Sonderpädagogischen Dienst (MSD) an Grund- und Mittelschulen sowie für Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher an Kindertagesstätten an. Im Rahmen des MSD arbeiten Sonderpädagogen in sechs Kooperationsklassen an Grund- und Mittelschulen sowie an der Grundschule Deisenhausen mit dem Schulprofil Inklusion, geben Rat in der Pädagogischen Beratungsstelle und betreiben die Schulvorbereitende Einrichtung „Marie Therese“ in Balzhausen. (AZ)

