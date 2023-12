Das Ursberger Ringeisen-Gymnasium führt ein Musical auf

Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums in Ursberg proben seit Wochen für die Aufführung des biblische Musical.

Das Ringeisen-Gymnasium in Ursberg führt im Februar das Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ auf. Dargestellt wird die alttestamentliche Geschichte von Josef und seinen zwölf Brüdern. Josef wurde von seinen Brüdern aus Eifersucht auf seine Gaben, wie Traumdeuten, als Sklave an ägyptische Händler verkauft. Dort arbeitet er sich bis zum Berater des Pharaos hoch und hilft später in einer Hungersnot seinen Brüdern.

Die Proben für das biblische Musical aus der Feder von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice über Joseph in Ägypten haben bereits im vergangenen Schuljahr begonnen. Seit einigen Wochen wird nun intensiver in den unterschiedlichen Gruppen geprobt und auch in den Weihnachtsferien soll es noch weitere Probentage geben.

Chöre aus allen Jahrgangsstufen sind dabei

Nach mehreren Jahren Pause, freuen sich die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium und die Schulleitung, endlich wieder eine so umfangreiche Produktion präsentieren zu können. Beteiligt sind dabei die Schauspieler ab der achten Klasse, die Chöre aus allen Jahrgangsstufen, das Oberstufenorchester, die Band und verschiedene P-Seminare, die in der Regie, dem Bühnenbild, der tänzerischen Gestaltung und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig sind.

Insgesamt sind vier Aufführungen plus Aufführungen für Schulen und das Ringeisenwerk geplant.

Karten können im Sekretariat des Ringeisen-Gymnasiums ab Montag, 8. Januar, telefonisch unter 08281/92-3609 oder per Mail unter sekretariat@ringeisen-gymnasium.de reserviert werden, müssen jedoch binnen drei Tagen abgeholt werden, andernfalls verfällt die Reservierung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Termine: Donnerstag, 1. Februar 2024, bis Samstag, 3. Februar, 19 Uhr und Sonntag, 4. Februar 2024, 14.30 Uhr. (AZ)