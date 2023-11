Der Adventszauber lockt wieder nach Ursberg

Am Wochenende 25. und 26. November gibt es Handgefertigtes von Menschen mit Behinderung und vieles mehr rund um den Ursberger Josefsplatz.

Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November, jeweils von 11 bis 19 Uhr, öffnet der Ursberger Adventszauber seine Tore. Auf dem traditionellen Markt eine Woche vor dem ersten Advent laden viele Geschenkideen, Adventskränze und -gestecke aus der Klostergärtnerei sowie adventliche Leckereien zum Bummeln und Einkaufen ein. Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung und Betriebe des Dominikus-Ringeisen-Werks sind rund um den Ursberger Josefsplatz mit ihren Angeboten an selbst gemachten Produkten vertreten. Die große Adventsausstellung der Klostergärtnerei Ursberg findet wieder direkt im eigenen Hofladen, Dominikus-Ringeisen-Straße 18, statt. Im Ringeisen-Saal des Gymnasiums am Josefsplatz bieten zahlreiche Aussteller ihre Produkte an.

Beim Adventszauber in Ursberg tritt der Gospelchor "Voices of Joy" auf

Das umfangreiche kulturelle Rahmenprogramm gehört ebenfalls seit vielen Jahren zum Ursberger Adventszauber. Ein besonderer Programmpunkt ist das Pop- und Gospelkonzert mit dem Augsburger Chor „Voices of Joy“ am Samstag um 15.30 Uhr in der Kapelle St. Florian. Um 18.30 Uhr leuchtet das Ursberger Mutterhaus im Rahmen der Caritas-Lichteraktion #1MillionSterne in bunten Farben. Außerdem gibt es unter anderem Führungen durch das Klostermuseum und die Hostienbäckerei, Theater für Kinder mit der Schaubühne Augsburg, offenes Singen, Musikgruppen, spirituelle Impulse, die traditionelle Wunschbaumaktion für Menschen mit Behinderung sowie einen Secondhand-Kleidermarkt in Zusammenarbeit mit der Aktion Hoffnung. Das komplette Rahmenprogramm und ein digitaler Übersichtsplan sind im Internet auf www.drw.de/adventszauber zu finden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Um eine Spende wird gebeten. (AZ)