Der Gemeinderat diskutiert über wilde Parker in Ursberg

Im Gemeinderat Ursberg werden Maßnahmen gegen Schnellfahrer und wahllos abgestellte Fahrzeuge gefordert.

Noch vor Weihnachten hätte die Ortsverbindungsstraße zwischen Bayersried und Thannhausen für den Verkehr freigegeben werden sollen, doch die Bauarbeiten mussten aufgrund von Frost und Schneefall eingestellt werden. Die Straße sei fertig, erklärte Bürgermeister Peter Walburger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Da aber die Straßenbegrenzungsposten und die Leitplanken nicht mehr gesetzt werden konnten, würde die Ortsverbindung aus Sicherheitsgründen nicht freigegeben.

Auf ein paar Tage Sperrung mehr oder weniger komme es nicht an, sagte Walburger, obwohl man das östlich der Mindel anders beurteile. Das Bauwerk sei gelungen und ein Gewinn für den Verkehr zwischen Ursberg und Thannhausen. Allerdings, so merkte Walburger an, habe die Bauleitung sehr nachlässig und mit großer Fehlerquote gearbeitet. Jüngstes Beispiel: Aufgrund der Nähe der Straßenbegleitbäume zur Fahrbahn sei eine verstärkte Leitplanke baurechtlich gefordert. Das sei erst in der Endphase der Arbeiten bemerkt worden, womöglich sogar erst durch einen Hinweis der ausführenden Firma. Die Bäume östlich der Fahrbahn konnten weitgehend erhalten werden, fünf Feldahornbäume wurden nahe der Thannhauser Ortseinfahrt nachgepflanzt.

Zum Thema Verkehr trugen die Gemeinderäte einige Anliegen vor. Die Frage, ob die Tempo-30-Zone ins neue Gewerbegebiet ausgeweitet werden könne, verneinte der Rathauschef. Prüfen wolle er lassen, ob ein Halteverbot in Mindelzell an der Ortsdurchfahrt möglich sei. Parkende Fahrzeuge verursachten dort des öfteren Verkehrsprobleme, hatten die Räte beklagt. In doppelter Hinsicht wirksam wäre ein Streifen für Radfahrer, meinte Andreas Maucher. Er hatte aber selbst Bedenken, ob die Fahrbahnbreite das zulasse. Ein häufiges Ärgernis seien auch die bei Großveranstaltungen im Bräuhaus oft wahllos abgestellten Fahrzeuge. Das Bräuhaus informiere zwar die Veranstalter, doch kämen die Informationen wohl nicht bei den Besuchern an, sagte Peter Walburger. Im Hinblick auf die 2027 in Ursberg stattfindende Bayerische Landesausstellung sei es geboten, ein Parkkonzept zu entwickeln, das den Anforderungen genüge, meinte Konrad Bestle.

Jahresrechnung 2022. Ein rundum gutes Zeugnis stellte die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Dagmar Gerstner der Verwaltung aus. Die Verwaltung arbeite kostenbewusst, effektiv trotz eines niedrigen Personalschlüssels. Alle Unterlagen seien transparent, Beschlüsse würden zügig umgesetzt. Der Gemeinderat erteilte einstimmig die Entlastung, die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 53.000 Euro wurden genehmigt.

Vereinszuschüsse. 14.905 Euro stellt die Gemeinde den Vereinen für das laufende Jahr in Form von festen Zuschüssen zur Verfügung. Übersicht und Gesamtbetrag waren im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Der Gemeinderat stimmte zu.

Lesen Sie dazu auch

Standesbeamter. Ab dem 1. Januar 2024 wurde Geschäftsleiter Michael Prösel zum Standesbeamten bestellt. Er hatte den dafür erforderlichen Kurs absolviert, die Prüfung bestanden. Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Zustimmung durch das Landratsamt Günzburg und der dreimonatigen Einarbeitungszeit im Standesamt.