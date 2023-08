Der "rasende Reporter" des Ringeisen-Gymnasiums geht in den Ruhestand

Christian Pagel verlässt als stellvertretender Schulleiter nach 35 Jahren die Schule. Er prägte mit seiner menschlichen Art die Bildungseinrichtung wie wenige andere.

Nach 35 Jahren unermüdlichen Einsatzes am Ursberger Ringeisen-Gymnasium geht der stellvertretende Schulleiter Christian Pagel in den Ruhestand. In einer Feierstunde, an der sich Schüler und Lehrer mit verschiedenen Beiträgen beteiligten, wurde Pagel offiziell verabschiedet. Neben seiner Funktion als Stellvertreter war Pagel vor allem als Verwalter aller baulichen Angelegenheiten der Schule tätig. Vom Dachboden bis zum Keller gibt es keine Ecke, über die er sich nicht schon einmal Gedanken gemacht hat. Daneben kümmerte er sich um die Öffentlichkeitsarbeit und die gesamte Dokumentation des Schulbetriebs, die im Jahresbericht des Gymnasiums abgebildet ist. Mit ihm verlässt ein echtes Urgestein die Schule.

Geboren in Hildesheim, verschlug es Pagel schon als Kind nach Süddeutschland. In Konstanz aufgewachsen zog es ihn zum Studium nach Freiburg, wo er auch seine Frau kennengelernt hat. Dass er Lehrer werden wollte, stand für ihn früh fest. Schon während des Studiums hatte er an einer Schule eine Unterrichtsstunde über Astronomie – auch heute noch seine Lieblingsdisziplin – gehalten. Der Seminarlehrer kam im Anschluss auf ihn zu, klopfte ihm fasziniert auf die Schulter und riet ihm, unbedingt Lehrer zu werden.

Doch nach dem Referendariat ging es erst einmal darum, eine Anstellung als Lehrer zu finden. Pagel bewarb sich an zahlreichen Schulen in ganz Süddeutschland ohne Erfolg.

Angesichts des prekären Stellenangebots hatte er sich auch am Deutschen Museum in München beworben, als sich die damalige Schulleiterin des Ringeisen-Gymnasiums, Sr. Maria Hausner, im Sommer 1988 bei ihm meldete und ihm eine Stelle als Lehrer für Religion und Mathematik anbot. Nicht das, was Pagel studiert hatte, aber immerhin ein Job als Lehrer. Ein Wochenende sollte als Bedenkzeit reichen – Pagel sagte zu. Damit begann eine Ära am Ringeisen-Gymnasium.

Als junger Lehrer begleitete Christian Pagel auch Abschlussfahrten der Schule. So etwa 1989, bei der dieses Foto entstanden ist. Foto: Sammlung Pagel

Die Schule war damals noch deutlich kleiner. Erst wenige Jahre zuvor für Buben geöffnet, zählte das einstige Mädchengymnasium lediglich rund 300 Schülerinnen und Schüler. Pagel durchlief viele Stationen. Von 1990 bis 1995 war er Verbindungs- und Vertrauenslehrer. Damit übernahm er auch die Organisation des bekannten Adventsbasars, dessen Erlös für wohltätige Zwecke gespendet wird. Mitte der 1990er Jahre übernahm er die Fachschaftsleitung in Physik. Seit 1997 ist Pagel Mitglied der Schulleitung des Ringeisen-Gymnasiums.

Lesen Sie dazu auch

Pagel kümmerte sich lange um die Jahresberichte

Nach dem Weggang Schwester Maria Hausners als Schulleiterin 1992 stieg Pagel in zwei Aufgabenbereiche ein, die er bis zu seiner Pensionierung ausübte: das Bauen und die Erstellung des Jahresberichts. Beide Aufgaben erfüllte er mit größtem persönlichem Einsatz und stoischer Gelassenheit. Dabei behielt er stets pragmatische Lösungen im Blick, auch wenn der Druck mitunter immens war. Ein Beispiel dafür ist die schnelle Reaktion, die Pagel und die gesamte Schulleitung zeigten, als kurz vor dem offiziellen Festakt zur Einweihung des neuen Schulgebäudes in St. Josef im Jahr 2008, die Festschrift ohne die Anzeigen der am Bau beteiligten Firmen erschien. Die Druckerei, der der Fehler unterlaufen war, druckte eilends ein Extrablatt mit den Anzeigen, das Pagel, der damalige Stellvertreter Heinrich Filbig und der ehemalige Schulleiter Georg Gerhardt in jede Festschrift, die die geladenen Gäste erhalten sollten, noch schnell per Hand einklebten.

Darauf, dass die Schule mit dem Umzug nach St. Josef nun an dem Ort ist, an dem Dominikus Ringeisen 1889 sein Werk gründete, ist Pagel sehr stolz. Nicht nur weil er an der Umgestaltung und Renovierung von St. Josef zu einem modernen Schulgebäude maßgeblich beteiligt war. „Das ist schon ein besonderer Ort hier. Man spürt ein ganz besonderes Leben und eine besondere Bedeutung des Lebens.“ Wichtig war für ihn vor allem die Kooperation mit den Schwestern der St. Josefkongregation. Für deren Arbeit zolle er „allergrößte Hochachtung. Es ist sensationell, was sie für die Betreuten in Ursberg und auch für das Gymnasium geleistet haben.“

Auch die Öffentlichkeitsarbeit wurde für ihn ein wesentlicher Aufgabenbereich

Neben der Verantwortung für alle baulichen Angelegenheiten lastete die gesamte Öffentlichkeitsarbeit auf seinen Schultern. Pagels Markenzeichen war die Kamera, mit der er meist forschen Schrittes durchs Schulhaus von Termin zu Termin eilte. Trotz vollen Terminkalenders nahm er sich immer wieder Zeit für ein ausgiebiges Gespräch bei einer Tasse Kaffee. „Es sind die kleinen Momente, die im Schulleben wichtig sind“, weiß er und konnte es auch vermitteln.

Obwohl er seine Aufgaben stets mit großer Leidenschaft und Freude erledigt hat, freut er sich auf den neuen Lebensabschnitt. „Insgesamt habe ich ein gutes Gefühl, aufzuhören“, sagt er. „Ich bin einfach unglaublich dankbar dafür, dass das alles möglich war und ich das alles machen konnte. Es war eine schöne Zeit“, resümiert er. Die „tollen Kollegen und Schüler“ des Ringeisen-Gymnasiums werde er aber sehr vermissen. (AZ)