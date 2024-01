Ursberg

Der Ursberger Haushalt hat ein paar Unbekannte

Plus Warum es für Ursberg so schwierig ist, den Haushalt 2024 aufzustellen.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Außergewöhnlich schwierig sei die Aufstellung des Haushalts 2024 für die Gemeinde, erklärte Bürgermeister Peter Walburger bei der Vorberatung des Verwaltungshaushaltes im Gemeinderat Ursberg. Normalerweise sei schon Mitte Dezember des jeweiligen Vorjahres bekannt, mit welcher Schlüsselzuweisung eine Gemeinde rechnen kann und auch der Hebesatz für die Kreisumlage würde normalerweise im Dezember festgelegt. Für beide Posten gebe es bislang keine Klarheit. Zudem habe der Schulverband Thannhausen, zu dem Ursberg gehört, derzeit keinen Kämmerer.

Ursberg muss Zuweisungen vom Staat schätzen für die Haushaltsplanung

Die Verwaltung sei deshalb in einem ungewöhnlichen Maße auf Schätzungen angewiesen. Sie habe die Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2024 auf 300.000 Euro angesetzt, die Schlüsselzuweisungen auf 1,4 Millionen Euro, die Kreisumlage auf 1,68 Millionen Euro. Unter diesen Voraussetzungen wäre es möglich, 418.300 Euro vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt zu überführen. Diese Summe ist der wichtigste Indikator für die wirtschaftliche Stärke einer Kommune, zeigt sie doch an, wieviel Geld zum Investieren übrigbleibt, wenn alle unvermeidbaren Ausgaben getätigt sind. In der jüngsten Vergangenheit hat die Verwaltung immer wieder ein sehr gutes Augenmaß bei der Schätzung von Einnahmen und Kosten bewiesen. Beispielsweise sei im letzten Jahr der finanzielle Aufwand für die Bezahlung des Personals unklar gewesen, weil die Gewerkschaft Verdi angekündet hatte, erheblichen Nachholbedarf bei der Entlohnung im Öffentlichen Dienst durchzusetzen, meinte Walburger. Die Verwaltung der Gemeinde Ursberg hatte die Personalkosten 2023 auf 854.000 Euro geschätzt und damit das Ergebnis von 821.000 Euro ziemlich gut getroffen.

