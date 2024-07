„Diamanten“ des Katholischen Frauenbunds geehrt

"Für herausragendes Engagement im Frauenbund vor Ort zeichnen wir heute Diamanten aus, die für Ihren Einsatz geehrt und gefeiert werden sollen", begrüßte Birgit Kainz, Landesvorsitzende, die Damen an Board der Kristallkönigin auf der Donau in Regensburg. Elfriede Stegherr und Hermine Bestle, ortsansässige Frauenbundfrauen sind dabei: "Es ist eine tolle Wertschätzung, die an diesem Abend vermittelt wurde. Wir haben die Verbundenheit und Stärke gespürt, die der Frauenbund im Miteinander ermöglicht." Über 200 Frauenbundfrauen, des mit über 130.000 Mitgliedern größten Frauenverbandes Bayerns waren geladen. Die Diamanten wurden von den einzelnen Diözesanverbänden Bayerns gewählt. "Frauenbund verbindet und hat im Kleinen wie im Großen eine gesellschaftliche Relevanz. Generationenübergreifend vereint er Tradition und Innovation und ermöglicht durch seine Größe und Stärke in der Vielfalt Einfluss in Gesellschaft, Politik und Kirche", so Birgit Kainz. Die Teilnehmerinnen erlebten einen fröhlichen unterhaltsamen Sommerabend bei Musik und Tanz auf dem Donauschiff zwischen Regensburg und Straubing, mit Blick auf die Walhalla und einen herrlichen Sonnenuntergang.

