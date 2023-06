Die „Champions für Inklusion“ aus Afrika sind in Ursberg zu Gast

Vor den Special Olympics: Das Dominikus-Ringeisen-Werk und der Landkreis Günzburg begrüßen die Delegation aus Burkina Faso. Die bayerische Sozialministerin lobt das Engagement.

Zwar stiegen sie nach einer rund 30-stündigen Anreise von Burkina Faso über Brüssel nach München etwas müde aus ihrem Bus in Ursberg. Am Ende aber tanzten und feierten sie ausgelassen gemeinsam mit ihren deutschen Gastgebern: Rund 30 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und körperlicher Behinderung machen auf dem Weg zu den Special Olympics in Berlin Halt im Landkreis Günzburg, um Land und Leute kennenzulernen. Erste Station und Auftakt ihrer Rundreise: Das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) in Ursberg. Hier erwartete die Delegation aus Afrika ein herzlicher Empfang, Spiel- und Bewegungsstationen, ein deftiges bayerisches Abendessen im Klosterbräuhaus und sogar eine Staatsministerin aus München.

Eigentlich sollten alle rund 50 Special Olympics-Teilnehmenden aus Burkina Faso bereits am 12. Juni in München landen. Begrüßen konnten die Verantwortlichen des Landkreises Günzburg zunächst aber nur gut die Hälfte der Sportler und Funktionäre. Die zweite Gruppe kam erst am Abend im Hotel in Burgau an. Ein sportliches Weltereignis steht bevor: Vom 17. bis 25. August findet in Berlin mit den Special Olympic World Games, eine der größten Sportveranstaltungen für Menschen mit geistiger Behinderung statt. Die Tage vor den Wettbewerben verbringen die Sportler aus aller Welt gemeinsam mit ihren Teams und Angehörigen in ihren "Host Towns", darunter der Landkreis Günzburg. Insgesamt wurden deutschlandweit 200 "Host Towns" ausgewählt, Delegationen von sechs bis 300 Mitgliedern aus aller Welt zu empfangen. „Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik stiftet ein neues Miteinander und öffnet den Raum für Begegnungen weit über die Special Olympics World Games Berlin 2023 hinaus“, heißt es auf deren Internetseite.

Aktionsangebote und viel Gemeinschaft im Ringeisenwerk

Für die Auftaktveranstaltung hatten sich die Organisatoren des DRW und des Landkreises ein umfangreiches Programm überlegt. Nach der Begrüßung durch den Ursberger Bürgermeister Peter Walburger, die Generaloberin der St. Josefskongregation Sr. Katharina Wildenauer sowie durch den Geistlichen Direktor des DRW Martin Riß mischten sich die Gäste aus Afrika unter Menschen mit Behinderung aus der Region. Von deutscher Seite nahmen Beschäftigte der Dominikus-Ringeisen-Werkstätten, Klientinnen und Klienten der Offenen Behindertenarbeit des Landkreises Günzburg, die Selbstvertretungsgruppe „Gemeinsam stark“ sowie Klienten der Lebenshilfe teil.

60 Bilder Sportler aus Burkina Faso zu Gast im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg Foto: Tobias Atzkern, DRW

Wählen konnten sie zwischen drei Aktionsangeboten: Am Klosterbräuhaus wurden zwei Zukunftsbäume gepflanzt, auf dem Sportplatz ein gemeinsames Frisbee-Golf-Spiel bestritten und auf dem Klosterhof mit Kreide das Logo der Special Olympics gemalt. Dafür, dass es mit der Verständigung klappte, sorgten Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg: Sie übersetzten ins Französische, die Landessprache von Burkina Faso.

Sozialministerin Ulrike Scharf: "Inklusion ist ein Marathon"

Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte zum Abschluss des Auftaktfestes am Nachmittag: „Über 4000 Kilometer liegen zwischen Bayern und Burkina Faso. Die Special Olympics World Games bringen uns als Völker zusammen.“ Das sportliche Großereignis sei mit seinem Host-Konzept ein Antreiber für Inklusion in den teilnehmenden Kommunen. „Sie sind die Champions für Inklusion“, so Ministerin Scharf an die Sportler gewandt. „Inklusion ist kein Sprint, Inklusion ist ein Marathon, eine Daueraufgabe für die ganze Gesellschaft. Und sie kann nur gelingen, wenn die Menschen sie aus eigenem Antrieb leben und die Rahmenbedingungen stimmen."

Gelebte Gastfreundschaft im Landkreis Günzburg und in ganz Bayern

Für Gastfreundschaft und Einsatz für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch seine Talente verwirklichen könne, stünden auch Ursberg und das Dominikus-Ringeisen-Werk. „Sie stehen für ein offenes Miteinander in unserem Freistaat Bayern“, bescheinigte die Ministerin. Bayern fördert laut Ulrike Scharf das Projekt mit 219.000 Euro, weil es Menschen zusammenbringe und nachhaltig gute Strukturen schaffe. Delegationschefin Annick Pikbougoum aus Burkina Faso sagte: „Ihre Gastfreundschaft scheint so warm wie die Sonne in unser Herz.“ Sie bedankte sich im Namen ihres Teams für den Empfang in Bayern und freute sich, dass so viele Städte und Kommunen sich der Inklusion verschrieben hätten. Das sei ein Vorbild für Inklusion in afrikanischen Ländern und für Burkina Faso. (AZ)