Die enge Kurve zwischen Bayersried und Thannhausen wird entschärft

Plus Für die Ortsverbindungsstraße von Bayersried nach Thannhausen wählt die Gemeinde Ursberg die teurere Variante.

Am 1. September soll der Förderantrag für die Sanierung der Ortsverbindungsstraße Bayersried-Thannhausen bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden. Stefanie Riedler vom Büro Konstruktionsgruppe Bauen erläuterte in der jüngsten Sitzung des Ursberger Gemeinderats die Vorplanung des circa zwei Kilometer langen Straßenabschnitts.