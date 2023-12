Ursberg

Die High-Tech-Firma "Die Magnetprofis" zieht nach Ursberg

Plus Warum "Die Magnetprofis" ins Mindeltal nach Ursberg kommen und was die Firma dort entwickeln und produzieren wird.

Eine Firma, die zu den führenden Unternehmen Europas in dieser Branche zählt, verlagert ihren Sitz ins Ursberger Gewerbegebiet an der B 300. Die Firma "Die Magnetprofis" baut dort eine Produktionsstätte, eine Lagerhalle, ein Bürogebäude samt Showroom sowie Parkplätze und Garagen.

Als Komplettanbieter bezeichnet Juniorchef Patrick Schoger das Unternehmen. Man produziere Magneten, entwickle neue, für spezielle Aufgaben maßgeschneiderte Produkte, berate die Kunden, baue auf, warte, biete einen Rundumservice an. Magnete seien aus der modernen Lebenswelt nicht mehr wegzudenken und leisteten insbesondere auch bei der Nutzung erneuerbarer Energien einen wichtigen Beitrag, sagt Schoger. Im Auto oder in den Gebäuden seien sie vielfach präsent, ohne dass es den Bürgern bewusst wäre. Beispielsweise die Brandschutztüren in öffentlichen Gebäuden würden von Magneten gehalten.

