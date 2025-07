Die Katharinen-Schule Ursberg sichert sich abermals den ersten Platz

Beim Bezirksfinale im Tanz für die Förderschulen in Kempten holten die neun Mädels der Tanz-AG zum wiederholten Male den Sieg nach Ursberg. Mit ihrem „Space-Dance“ entführten sie die Zuschauer auf eine intergalaktische Reise ins Universum. Zu den kosmischen Klängen u. a. von „Captain Future, Astronaut in the Ocean“ und „Call me a Spaceman“ tanzten sich die Mädchen in das Reich der Schwerelosigkeit und direkt zum Sieg. Zur Belohnung durfte das Team unter Leitung von Fachoberlehrerin Renate Schwarz seine Darbietung beim Bezirksfinale der weiterführenden Schulen in Gersthofen präsentieren.

