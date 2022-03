Die Planungen für den Dorfplatz in Bayersried schreiten voran

Plus Nach Planungsänderungen soll der künftige Dorfplatz in Bayersried finanziell unterstützt werden. Weniger erfreut sind die Räte über das Landesentwicklungsprogramm.

Nach einem Rückschlag gehen die Planungen für den Dorfplatz Bayersried voran. Die ursprüngliche Vorplanung für den Dorfplatz Bayersried hat sich nach Aussagen des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben (ALE) als nicht förderfähig gezeigt, da der großflächig gedachte Bau eines Gebäudes mit Aufenthaltsmöglichkeiten und einem teilweise geschlossenen Freisitz dem eigentlichen Platzcharakter entgegensteht. Die dargelegte Gebäudelastigkeit ließe eine Förderung nicht zu. Kleinere, getrennt errichtete bauliche Anlagen wie ein Schankhäusle, ein kleines Lagergebäude sowie eine behindertengerechte, beim Schankhäusle untergebrachte Toilette hingegen sind durchaus förderfähig. Einiges hat sich in der Planung jetzt geändert.