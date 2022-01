Die Preise für Wasser- und Abwasser in Ursberg steigen

Plus Zum Jahresbeginn wurden die Gebühren für Wasser und Kanal in Ursberg neu kalkuliert. Die Bürger müssen nun mehr dafür berappen als bisher.

Vieles wird teurer im Jahr 2022, seien es Benzin- oder auch Strompreise, ebenso die Preise für die Heizenergie - egal ob man das Heizen mit Gas, Holz oder Öl bewerkstelligt. Da traf die Botschaft, dass in Ursberg auch die Preise für Wasser und Abwasser angehoben werden müssen, die Einwohner noch zusätzlich. Noch vor Weihnachten hatte die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt die Bürger informiert. Wasser- und Abwassergebühren müssen kostendeckend arbeiten, schreibt das Kommunalrecht vor.