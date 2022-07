Ursberg

Drei Tage feiert der Landkreis mit Musik, Kunst und Kulinarik

Plus Beim Festival am Wochenende zeigt der Landkreis Günzburg seine ganze Vielfalt. Was in Ursberg alles geboten war.

Von Manuela Rapp

Ein Festival für alle, mit allem. Musik, Workshops, Kunst, Kulinarik – kurzum etwas für Geist, Seele und Körper. Der Ort dafür passte bestens: der Josefsplatz am Ringeisen-Gymnasium in Ursberg. Denn: Beim „Come toGZer“-Wochenende des Landkreises wurde auch das Thema „Inklusion“ großgeschrieben. Das hat seinen Grund. Kooperationspartner des Veranstalters waren die St. Josefskongregation und das Dominikus-Ringeisen-Werk. Ob als Gäste, Teilnehmer oder in der Vorbereitung: Menschen mit Behinderung waren immer mit dabei. „All Inklusiv“ eben.

