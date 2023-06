Ehemaliger Ursberger Kaplan ist gestorben

Der ehemalige Ursberger Kaplan Anton Demler ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der ehemalige Ursberger Kaplan Anton Demler ist im Alter von 86 Jahren gestorben. 1964 in Dillingen zum Priester geweiht war er zunächst Kaplan in Pfronten. 1966 kam er nach Ursberg, um Superior Franz Xaver Prim zu unterstützen. In den zwei Jahren seiner Tätigkeit kümmerte er sich vor allem um die Jugend. Den Religionsunterricht in der Volksschule überließ der Superior dem Kaplan. Bereits zwei Jahre später erfolgte seine Versetzung als Kaplan in Sonthofen. Später übernahm er Pfarreien im Allgäu. Seit 2008 im Ruhestand brach er immer wieder zu Bergwanderungen auf, auch den Kontakt zu Ursberg ließ er nie völlig abreißen. Bestattet wurde Pfarrer Anton Demler im Priestergrab seiner Heimatgemeinde Sontheim. (gsch)