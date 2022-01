Ehrliche Finderin gibt Geldbeutel bei der Polizei ab - und wird belohnt

Eine 27-Jährige findet einen Geldbeutel auf einem Parkplatz in Krumbach. Sie gibt ihn bei der Polizei ab. Diese kann den Eigentümer ausfindig machen.

Am Freitag, gegen 18 Uhr, fand eine 27-Jährige einen Geldbeutel samt Geld und allen Karten auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße in Krumbach. Diesen gab sie bei der Polizei ab, welche den 58-jährigen glücklichen Verlierer erreichen konnte.

Obwohl die Finderin eigentlich auf ihren Finderlohn verzichtete, sei sie durch den Verlierer mit 20 Euro belohnt worden, berichtet die Polizei abschließend. (AZ)