Ein Chronist der Weltgeschichte aus Ursberg

Plus Der umtriebige Propst Burchard von Ursberg verfasste die "Chronicon Abbatis Urspergensis", die 1515 gedruckt wurde und ihm jetzt zugeordnet wird.

Geschichtsschreibung fasziniert die Menschen. Was heute jedoch unter der Prämisse betrieben wird, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erklären, diente im Mittelalter einem anderen Zweck. Allein relevant war dabei das vormoderne geschlossene Weltbild Alteuropas. Anfang und Ende von allem Irdischen war unverrückbar festgelegt und durch die Heilige Schrift definiert. Schöpfungsgeschichte und Jüngster Tag bildeten so die beiden Pole, innerhalb derer sich die Erdenbürger zu bewegen hatten.