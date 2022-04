Ein neuer Dorfplatz soll Bayersried bereichern

Plus Wie die Planung für den Dorfplatz Bayersried jetzt aussieht und was noch geklärt werden muss.

Ein letztes Mal werde die Entscheidung über den Dorfplatz in Bayersried vertagt, entschied Bürgermeister Peter Walburger am Ende der Aussprache über diesen Tagesordnungspunkt. Bis zur Maisitzung des Gemeinderats wolle er klare Vorstellungen vom Dorfverein, wo künftig der Maibau aufgestellt werden solle und welche Ausstattungsstandards für die Küche gewünscht würden. Außerdem soll über Einsparpotenziale nachgedacht werden. Peter Walburger, sichtlich darum bemüht, die Planung und die Beratungen für den Dorfplatz Bayersried endlich abschließen zu können, erklärte, vom Dorfplatz verspreche er sich eine Aufwertung des Ortsbildes und eine Belebung der Dorfgemeinschaft. Die Kosten allerdings seien erheblich, man sollte alle Möglichkeiten der Einsparung prüfen.