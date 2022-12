Ein Wiedersehen mit Sally du Randt in Ursberg

Wie das vorweihnachtliche Konzert mit Sopranistin Sally du Randt in Ursberg nahtlos an frühere Erfolge anknüpfen konnte und gleichermaßen neue Akzente setzte.

Das vorweihnachtliche Konzert mit Sally du Randt, Sopranistin am Staatstheater Augsburg, war viele Jahre für Musikbegeisterte aus der Region eine echte Herzensangelegenheit. Konsequenterweise verlief der Neustart nach der Corona-Zwangspause so, als hätte es die Pause nicht gegeben. Das Publikum drängte sich im Ringeisen-Saal, die Stimmung war prächtig. Und doch, es war beim jüngsten Konzert einiges anders als früher.

Vormals dominierte die Oper, mindestens im Teil vor der Pause. Sally du Randt interpretierte gefühlsbetonte Arien aus großen Werken der Weltliteratur. Erst nach und nach gewann dann das Weihnachtliche die Oberhand, um zum gemeinsamen Finale des mehrsprachig gesungenen „Stille Nacht“ gleichsam die Tür aufzustoßen zum „Heiligen Abend“. Beim jüngsten Konzert ließ Sally du Randt die Oper beiseite und sang fast ausschließlich weihnachtliche Lieder. Sie bot gut Bekanntes im Vertrauen darauf, dass das Wiederholen von schönen Texten und Melodien nicht Langeweile auslöst, sondern Reiz und Genuss steigert.

Sally du Randt möchte an diesem Abend nicht auf der Bühne stehen, sondern ganz nah bei ihrem Publikum sein. Sie gibt sich umgänglich, kokettiert mit den zwei Quadratmetern Platz, die das Bühnensegment ihr bietet. Sie kokettiert mit dem Notenständer, mit der schlechten Ausleuchtung ihres „Arbeitsplatzes“. Sie plaudert über das Lampenfieber, über den Frosch im Hals und sie geht auf die Leute zu und verteilt Geschenke. Sie meidet es, herausgehoben zu sein, eine Künstlerin, ein Star. Und dennoch geizt sie nicht mit ihrer Kunst, die an diesem Abend vor allem darin besteht, Weihnachtslieder in eine beseligende Schwebe zu bringen zwischen Volkslied und Kunstlied.

Ein Lied ganz zart ansetzen, das vorsichtige Piano pflegen und trotz der geringen Lautstärke den ganzen Saal füllen, die Übergänge fließend machen oder einen raffinierten Stimmungsumschwung herbeiführen, es ist immer wieder eine Freude, an dieser Kunst teilzuhaben. Sally du Randt gibt beim „Somewhere over the Rainbow“ der Illusion Nahrung, in die lichten Fernen jenseits des Regenbogens aufzusteigen. Sie wiegt die Hörer mit dem Max-Reger-Lied „Maria sitzt am Rosenhag“ in eine alles Schwere lösende Schaukelbewegung und sie demonstriert anhand von Leonard Cohens „Halleluja“, wie prägnant und wirkungsmächtig sie die Spannung von Sentenz zu Sentenz steigern kann.

Melodien, die allen Kulturen und Zeiten gehören

Robert Sittny, als Klavierbegleiter äußerst zuverlässig und stets darauf bedacht, die Sängerin bestens in Szene zu setzen, hatte an diesem Abend einen größeren Part zu bewältigen als früher. Er bekam deutlich mehr Gelegenheit, solistisch, bisweilen von Georg Gerhardt am Schlagwerk unterstützt, zu brillieren. Als einmal kurz der Regen stark auf das Dach prasselte, überbrückte er die kleine Kunstpause, indem er über weihnachtliche Melodien fantasierte, improvisierte, sie ins Jazzige überleitete und wieder zurückholte. Es wirkte, als wollte er zeigen, dass diese Melodien irgendwie allen Kulturen und Zeiten gehören, dass man sie ohne Sprache mühelos in alle Sprachen übertragen könne. Mehrsprachigkeit, das war ein Thema, das Sally du Randt an diesem Abend immer wieder ansprach und das zu Weihnachten gehört, ist doch die Botschaft des Christfestes universal, etwas, das alle mit allen verbindet und alle mit allen versöhnen kann.

Vertraut dürfte den meisten Besuchenden auch Ratlosigkeit und Qual des Schenkens sein, zu der Gerhard Holbach einen Text von Axel Hacke vortrug, langsam, genüsslich, jeder Nuance nachspürend und keine Pointe verschenkend. Lions-Präsident Dr. Markus Luther zeigte sich am Ende überaus zufrieden, dass das traditionelle Lions-Benefizkonzert mit Sally du Randt nahtlos anknüpfte an die früheren Erfolge.