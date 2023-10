Einbruch in einen Bauwagen in Ursberg scheitert

Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, die Türe mit einem nicht bekannten Werkzeug aufzubrechen.

Im Zeitraum vom 21. Oktober bis zum 28. Oktober ist versucht worden, in der Oberrohrer Straße in Ursberg in einen Bauwagen einzubrechen. Ein bislang unbekannter Täter hatte laut Polizeibericht offenbar im genannten Zeitraum versucht, die Türe mit einem nicht bekannten Werkzeug aufzubrechen. Dies misslang ihm jedoch, der Täter konnte schließlich nicht in das Innere des Wagens gelangen. Ein Beuteschaden entstand daher nicht, der an der Türe entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 100 Euro geschätzt. (AZ)