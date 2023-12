Einbruch in Haus in Oberrohr: Schubladen und Schränke durchsucht

Ein bislang unbekannter Täter bricht in ein Haus in Oberrohr ein. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Donnerstag ist am frühen Abend in ein Haus in der Straße Am Mittleren Kreuz in Oberrohr eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizeibericht durch das Aufhebeln einer Terrassentüre Zutritt zum Haus. In diesem wurden Schubladen und Schränke durch den Täter geöffnet und teilweise durchwühlt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905-0, zu melden. (AZ)