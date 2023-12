Ursberg

12:00 Uhr

Eine beeindruckende musikalische Begegnung mit der Weihnachtsbotschaft

Plus Wie das alljährliche Konzert mit der Sopranistin Sally du Randt und seiner familiären Stimmung einmal mehr alle Anwesenden verzaubert.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Der Titel des Peter-Alexander-Liedes „Einmal im Jahr“, Evergreen im alljährlichen Benefizkonzert von Lions Mittelschwaben am 23. Dezember, stünde dieser beliebten Veranstaltung als Motto gut zu Gesicht. Einmal im Jahr unter dem mächtigen Weihnachtsbaum im Ringeisen-Saal des Ursberger Gymnasiums der großartigen Sopranistin Sally du Randt und ihren musikalischen Mitstreitern zu lauschen, dabei zu sein, wenn die Sängerin einen außergewöhnlich innigen Kontakt zum Publikum herstellt, ungezwungen plaudert, Geschenke verteilt und am Ende selbst gerührt ist von der familiären Stimmung, das gilt mittlerweile vielen Mittelschwaben als unverzichtbarer Auftakt zum Weihnachtsfest.

Einmal im Jahr hautnah zu erleben, wie das Menschsein offenbar wird, Liebe in die Herzen einzieht und auch fremde Menschen sich nah und verbunden fühlen, wie es im Peter-Alexander-Lied heißt, das bewirkt die einzigartige Kraft dieses Festes und seiner Musik. Die Mischung aus Altvertrautem und Neuem gehört zu den Stärken dieses Konzerts. Die anmutige und zum Anlass passende Filmmusik „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ von Karel Swoboda war für den Pianisten und Programmgestalter Robert Sittny auch heuer wieder ein Muss. Er nutzte diese Musik gleichsam als Ouvertüre, schickte die wie von Glöckchen erzeugte Klavierbegleitung in den Raum, auf die aber nicht er an den Tasten, sondern Jochen Schwarzmann mit der Klarinette die Melodie draufsetzte, leise, zart und ungemein innig zunächst. Der Komponist muss sich der Macht seiner Melodie sicher gewesen sein, denn er wiederholt sie mehrmals. Jochen Schwarzmann nutzte diese Wiederholungen für Variationen, wechselte die Lautstärke, sprang in die Oktave, fügte Triller und Verzierungen ein, schuf raffinierte Übergänge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen