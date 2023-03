Ende der Maskenpflicht in Ursberg: „Endlich sehen wir uns wieder lächeln“

Der Corona-Ausnahmezustand ist beendet. Die Freude in den Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks ist groß – bei Mitarbeitenden wie bei Bewohnerinnen und Bewohnern.

Am 1. März 2023 endete die Masken- sowie die Testpflicht im Zuge der Corona-Pandemie in Einrichtungen der stationären Behindertenhilfe. Im Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) freut man sich über diese Entscheidung. „Wir feiern, dass wir uns wieder gegenseitig beim Dienst ins Gesicht schauen können und dass uns die Bewohnerinnen und Bewohner wieder erkennen“, sagt Daniela Quicker vom sozialpädagogischen Fachdienst der Wohneinrichtung St. Anna/St. Elisabeth in Ursberg. Am Stichtag 1. März wurde in allen Wohngruppen ihrer Wohneinrichtung alkoholfreier Sekt verteilt. „Wir wollen diesen für uns bedeutsamen und lang ersehnten Schritt bewusst miteinander feiern“, so Daniela Quicker.

Dass es höchste Zeit dafür ist, dass die Masken im Alltag der Einrichtungen fallen, ist einhellige Meinung im DRW. Daniela Quicker berichtet, was viele Mitarbeitende seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 leidvoll erfahren haben: „Das tägliche Maskentragen über mehrere Jahre hinweg war sehr belastend. Ich bin voller Respekt und Anerkennung für meine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben in den letzten drei Jahren Menschen mit Behinderung in unsere Wohngruppen aufgenommen, die ihre Betreuer bislang nur mit Maske kennen.“ Bewohnerin Angela Terkovits sagt: „Endlich sehen wir unsere Mitarbeiterinnen wieder lächeln.“

Neben der ständigen Pflicht zum Maskentragen und zum Corona-Test sah der Infektionsschutz in der Pandemie zudem weitgehende Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für Menschen mit Behinderung vor, die in stationären Wohneinrichtungen leben. Sie durften zeitweise nicht zur Arbeit in Werkstätten und Förderstätten gehen. Infizierte Bewohnerinnen und Bewohner mussten auf der Wohngruppe isoliert werden, Mitarbeitende in solchen Fällen in Ganzkörperschutzanzügen arbeiten. Nachdem in vielen Teilen des öffentlichen Lebens die Maskenpflicht bereits aufgehoben war, mussten Mitarbeitende in der Pflege und in Einrichtungen der Behindertenhilfe bis Ende Februar noch immer Maske bei der Arbeit tragen.

Besucher müssen bis 7. April Maske tragen

Seit 1. März nun ist die Maskenpflicht für Mitarbeitende aufgehoben. Eine Ausnahme sind Besucherinnen und Besucher stationärer Wohneinrichtungen, die zunächst noch bis zum 7. April während ihres Besuchs eine Maske tragen müssen. Ebenso endet die Testpflicht für Mitarbeitende und Besucher. Getestet wird in aller Regel nur noch auf Anweisung des behandelnden Arztes. Ein positives Testergebnis bleibt nach dem Infektionsschutzgesetz weiterhin meldepflichtig. Eine Corona-Infektion in Einrichtungen wird künftig wie andere vergleichbare Virus-Erkrankungen behandelt.

Der Abschluss des dreijährigen Ausnahmezustands im DRW, der seinesgleichen in der langen Geschichte eines der größten Sozialträger Bayerns sucht, lässt auch den DRW-Vorstand anerkennend und dankbar zurückblicken. „Größter Respekt und Wertschätzung gilt unseren Mitarbeitenden. Das war eine sehr große Gemeinschaftsleistung“, sagte Martin Riß, Geistlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des DRW. „Ich bin sehr dankbar für den Einsatz, den sie in dieser Krise, die schier unerträglich lange drei Jahre gedauert hat, gebracht haben. Sie mussten auf vieles verzichten und hatten dabei immer das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen im Auge.“ Wolfgang Tyrychter, im DRW-Vorstand für die Themen „Teilhabe und Assistenz“ zuständig, wandte sich direkt an die Mitarbeitenden: „Ganz herzlichen Dank für Ihre enorme Leistung bei der Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen in den vergangenen drei Jahren. Genießen Sie die nun masken- und testfreie Zeit und seien Sie gerne ein bisschen stolz auf das Geleistete.“ (AZ)