Energiewende: Gemeinde Ursberg will bei Windkraft noch abwarten

Plus Windkraftanlagen sind in Ursberg aktuell kein Thema. Warum der Gemeinderat keine weiteren Vorrangflächen vorschlägt.

Dem Gemeinderat Ursberg lag in seiner jüngsten Sitzung eine Karte des Ortsgebiets vor, in der die bereits geltende Vorrangfläche für Windkraftanlagen gelb-weiß markiert war und graue Flächen als ungeeignet zur Stromerzeugung aus Windkraft ausgewiesen wurden. Der Gemeinderat war vom Regionalverband Donau-Iller dazu aufgefordert, Vorschläge und Hinweise zu den restlichen Flächen abzugeben, wo künftige weitere Vorrangflächen ausgewiesen werden könnten.

Hintergrund der Initiative des Regionalverbands ist, dass Bayern seine Stromerzeugung mittels Windenergie in den nächsten Jahren kräftig steigern soll. Hierfür sollen 1,1 Prozent der Landesfläche bis zum 31.12.2027 für die Windkraft bereitgestellt sein, fünf Jahre später bis zum 31.12.2032 sogar 1,8 Prozent der Landesfläche. Im Bereich des Regionalplans Donau-Iller sind derzeit nur 0,43 Prozent der Fläche als Vorrangfläche für Windkraft ausgewiesen.