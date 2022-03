Ursberg

17:09 Uhr

Erneuter Diebstahl auf der B300-Baustelle bei Ursberg

Unbekannte haben in Ursberg an der B300 eine Rüttelplatte gestohlen - direkt am Tatort eines vorherigen Diebstahls.

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben Unbekannte eine Rüttelplatte von der Baustelle auf der B 300 bei Ursberg an der Faulbergstraße gestohlen. Die Platte stand neben einem Container, der am vergangenen Wochenende aufgebrochen wurde. Unbekannte hatten mehrere Maschinen gestohlen. Die Krumbacher Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282 905111 melden. (AZ)

Themen folgen