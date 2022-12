Ursberg

Erstes Weihnachten für die Flüchtlinge in Ursberg: Wann können sie zurück?

Plus Im Ursberger Haus Dominikus kehrt weihnachtliche Ruhe ein. Die 80 ukrainischen, teils schwerbehinderten Kinder und Jugendlichen haben sich eingelebt. Wie geht es weiter?

Von Sophia Huber

Die junge Frau legt das letzte Puzzleteil in die Lücke - das Bild der Unterwasserwelt ist fertig. Einen Tisch weiter wird gemeinsam Lego gespielt. Die Kinder und jungen Erwachsenen, die in diesem Gruppenraum zusammengekommen sind, kommen aus der Ukraine. Seit April leben sie in der Unterkunft in Ursberg. Sie haben teils schwere Behinderungen. Tagelang waren sie im Frühjahr mit ihren Betreuerinnen und Betreuern auf der Flucht vor dem Krieg. Ohne die Hilfe des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) und der vielen Freiwilligen, wären die Menschen, die sich teils ohne Unterstützung nicht fortbewegen können, schutzlos ausgeliefert gewesen.

