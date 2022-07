Ursberg

Erstmals seit Corona tauschen sich Feuerwehrleute im Landkreis aus

Plus Der Kreisfeuerwehrverband tagt in Ursberg: Nachfolger des scheidenden Kreisbrandmeisters Thomas Killewald wird Peter Arnold. Robert Spiller Ehrenkreisbrandrat.

Von Rupert Strobl

Kreisbrandrat Stefan Müller freute sich, nach zwei Jahren der Corona-Pandemie die Feuerwehrleute im voll besetzten Bräuhaussaal in Ursberg wieder zu einer Präsenzveranstaltung begrüßen zu dürfen. Er sagte ihnen Dank und Anerkennung für ihr großes Engagement. Nach dem Gedenken für verstorbene Mitglieder sprachen auch der Zweite Bürgermeister der Gemeinde Ursberg, Anton Jeckle, und Landrat Hans Reichhart Grußworte. Bei beiden Rednern wurde deutlich, was ehrenamtlicher Dienst in der heutigen Zeit bedeutet: Anspruchsdenken verbunden mit sofortiger Hilfsbereitschaft, kritische Bewertung durch die Gesellschaft und viel Zeit für die Familie zu opfern. Deshalb werde es immer schwieriger, Menschen für das Ehrenamt zu begeistern.

