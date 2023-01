Es gibt viel Nachwuchs bei der Ursberger Feuerwehr

Die Nachwuchsarbeit der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach trägt Früchte. Die "Lange Nacht der Feuerwehr" war erfolgreich.

Die Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach blickte bei der alljährlichen Dienst- und Mitgliederversammlung auf ein unruhiges Jahr zurück. In seinem Rechenschaftsbericht berichtete Kommandant Steffen Baumgart neben einer Vielzahl von Schulungen und Ausbildungen von den 58 Einsätzen, davon unter anderem acht Brandeinsätze, 28 ausgelöste Brandmeldeanlagen und zwölf technische Hilfeleistungen. Im abgelaufenen Jahr mussten verhältnismäßig viele kleinere Verkehrsunfälle abgearbeitet werden, er erinnerte an den Unfall an der Kreisstraße GZ12, bei dem ein Motorrad von einem Pkw erfasst wurde. Die Zahl der ausgelösten Brandmeldeanlagen ist, obwohl die Anzahl der Melder weiter steigt, gleichbleibend.

Die derzeitig 49 Aktiven, davon zehn Frauen, haben bei 18 Gemeinschaftsübungen, zahlreichen Maschinisten- und Atemschutzübungen ihr Können unter Beweis gestellt. In mehreren kleineren Übungen konnten die Aktiven ihre Kenntnisse und Fähigkeiten festigen und verbessern. Für die Teilnahme an den meisten Übungen im abgelaufenen Jahr wurden von Kommandant Baumgart zwei Kameraden mit einem Gutschein bedacht, Fridolin Rothermel und Julian Basler. In 2022 war unter anderem Sonja Kriener auf dem Gruppenführerlehrgang, Julian Basler und Kilian Grünfelder absolvierten den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger.

Vier neue Jugendliche sind bei der Feuerwehr Bayersried-Ursberg-Premach

Im nächsten Bericht erläuterte Jugendwart Andreas Döring die Veränderungen in der Jugendgruppe und berichtete von den Übungen und Veranstaltungen. Vier neue Jugendliche konnten aufgenommen werden. Im Bericht der neu gegründeten Kinderfeuerwehr berichtete Tabita Camenzuli von den bereits durchgeführten Übungstagen und was für 2023 geplant ist. Zehn Kinder konnten für die Kinderfeuerwehr gewonnen werden, für dieses Jahr werden einige Kinder in die Jugendgruppe übergeben und neue Kinder für die Kinderfeuerwehr aufgenommen.

Bürgermeister Peter Walburger lobte die Feuerwehr und dankte der Mannschaft für das Paratstehen an sieben Tagen die Woche 24 Stunden rund um die Uhr. Die Bürger in Bayersried-Ursberg-Premach könnten sich jederzeit sicher sein, schnelle und gut ausgebildete Feuerwehrkräfte vor Ort zu haben. In seinem Grußwort als Kreisbrandrat erläuterte Stefan Müller die Veränderungen in der Alarmierung und dankte der Feuerwehr für die Unterstützung bei den vielzähligen Landkreisveranstaltungen, wie etwa dem Kreisjugendfeuerwehrtag oder auch der Verwaltung der Hüpfburg des Bezirks Schwaben.

Erfolgreiche "Lange Nacht der Feuerwehr"

Durchaus gelohnt hat sich die „Lange Nacht der Feuerwehr“ im Rahmen des bayernweiten Feuerwehrtags, auch personell, wie die Vorsitzende Sonja Kriener berichten konnte. In diesem Jahr konnten zusammen mit dem Kommandanten Steffen Baumgart acht neue Kameraden gefunden werden, durch die "Lange Nacht der Feuerwehr" und eine Quereinsteigerwerbung in Bayersried-Ursberg-Premach. Ein umfangreiches Programm wurde auf die Beine gestellt mit selbst gebauten Gafferboxen und der Ausstellung der Feuerwehrfahrzeuge. Die Vorsitzende des Feuerwehrvereins resümierte weiter über die zurückliegenden Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins und die geplanten Veranstaltungen für 2023.

Über eine sehr solide Finanzlage, unter anderem durch den Kreisjugendfeuerwehrtag und die "Lange Nacht der Feuerwehr", berichtete die Kassiererin Katharina Schmid, was durch die beiden Kassenprüfer bestätigt wurde. Besonders weist die Vorsitzende Sonja Kriener auf das traditionelle Preisschafkopfen am Samstag, den 28. Januar, um 20 Uhr im Feuerwehrhaus Bayersried hin und freut sich auf zahlreiche Teilnehmer. (AZ)