Ewald Schmid ist gestorben: Ein Politiker und Projektmanager mit Ausdauer

Ewald Schmid aus Oberrohr war Organist und Chorleiter in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Ursberg. Das Bild stammt aus dem Jahr 2020.

Plus Ursbergs Altbürgermeister Ewald Schmid ist mit 91 Jahren überraschend gestorben. Er war 42 Jahre Bürgermeister. Noch länger war er Organist.

Von Heinrich Lindenmayr

Bis ins hohe Alter blieb Ewald Schmid, Ursbergs Altbürgermeister, vital und aktiv. Noch bei seinem 90. Geburtstag im Juli 2022 brillierte er mit einem erstaunlichen Gedächtnis, das es ihm erlaubte, die Stationen seiner einzigartigen Karriere lückenlos mit den zugehörigen Daten und Fakten zu rekapitulieren. 18 Monate später ist Ewald Schmid am 22. April plötzlich gestorben.

Will man es in der Sprache des Sports ausdrücken, so war Ewald Schmid ein Langstreckenläufer. Er war ein Mann von großer Disziplin und Kondition, von Ausdauer, langem Atem und Hartnäckigkeit. Was er anpackte, besorgte er umsichtig und gewissenhaft. Er eignete sich die nötigen Kenntnisse an und verfolgte sein Ziel mit größter Beharrlichkeit. Einzigartig in Bayern war und dürfte bleiben, dass er 42 Jahre, von 1966 bis 2008, als Bürgermeister zunächst von Oberrohr und später der Gemeinde Ursberg wirkte, und zwar über all die Jahre hinweg ehrenamtlich.

