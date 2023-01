Fahranfänger missachtet Vorfahrt in Ursberg: Zwei Leichtverletzte

Auf der Kreisstraße GZ12 in Ursberg stoßen beim Abbiegen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Beide Fahrer werden leicht verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 17.25 Uhr auf der Kreisstraße GZ12 an der Einmündung in Richtung Mindelzell. Ein 18-jähriger Fahranfänger wollte an der Einmündung von Balzhausen kommend nach links abbiegen. Hierbei missachtete er jedoch den Vorrang eines entgegenkommenden 57-jährigen Pkw-Fahrers, teilte die Polizei mit. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Die Fahrer kamen dem ersten Anschein nach mit eher leichteren Verletzungen davon, kamen jedoch zur genauen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Zur Verkehrslenkung war die Freiwillige Feuerwehr Ursberg-Bayersried im Einsatz. (AZ)