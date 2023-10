Fahranfängerin touchiert Auto auf Parkplatz in Ursberg

Von einem Unfall beim Ausparken in Ursberg berichtet die Polizei.

Von einem Unfall beim Ausparken in Ursberg berichtet die Polizei. Demnach stieß am Montagnachmittag eine 18-jährige Fahrzeugführerin gegen 15 Uhr mit ihrem Auto beim rückwärtigen Ausparken gegen einen anderen Pkw. Der Unfall ereignete sich auf einem Parkplatz in der Rudolf-Lang-Straße. Lediglich am Wagen der Geschädigten entstand laut Polizei minimaler Sachschaden von rund 50 Euro. (AZ)