Fahrt des Frauenbundes Ursberg zum Starnberger See

Eine Fahrt an den Starnberger See unternahm der Katholische Frauenbund Ursberg um den aus der Gemeinde Oberrohr stammenden Pfarrer Konrad Bestle in Seeshaupt zu besuchen. Mit einer Andacht in der Pfarrkirche begrüßte der Seelsorger seine Gäste und gab einen kleinen Einblick in die Geschichte des Gotteshausen, das dem hl. Michael geweiht ist. Anschließend ging es zum Imbiss in das Pfarrheim. Mitglieder des Pfarrgemeinderates bewirteten die Besucher mit einer herzhaften Brotzeit und danach noch mit Kaffee und selbstgemachtem Kuchen. Eine Rundfahrt auf dem See schloß sich an, bevor der Ausflug mit einer Einkehr auf dem heiligen Berg in Andechs seinen Abschluß fand. "Der See braucht Wasser", so hatte Konrad Bestle erklärt, und viel Regen an diesem Tag bescherte der Gruppe keinen Einbruch an Geselligkeit, guter Laune und frohen Eindrücken.

