Franz-von-Sales Schule: Bewegender Abschied von Schulleiterin Brigitte Lang

Mit einem Fest voller Emotionen, Humor und großer Wertschätzung verabschiedete die Ursberger Franz-von-Sales-Schule Schulleiterin Brigitte Lang in den Ruhestand. Rund 25 Jahre hat sie das Gesicht der Schule ganz entscheidend geprägt. Zum Abschied gestalteten die Schülerinnen und Schüler in kleinen Sketch- und Comedyeinlagen mit einfachen Gebärden und rhythmischer Begleitung einen „Tag im Leben“ ihrer Schulleiterin. Zum Schuljahr 2000/2001 trat Brigitte Lang ihre Arbeit in der Franz-von-Sales Schule an. Ab 2013/2014 übernahm sie die Schulleitung und setzte zahlreiche Impulse, die die Schule nachhaltig bereichert haben. Unter ihrer Leitung entstand die Gebärden-App, die seitdem das Erlernen einfacher Gebärden für Interessierte enorm erleichtert. Inklusion war ihr ein wichtiges Anliegen: Für neu ankommende Eltern bot sie alljährlich Gebärdenkurse und förderte gezielt das Verständnis für Kinder aus dem Autismus-Spektrum – durch persönliche Weiterbildung und gezielte Fortbildungen für das Kollegium. Elternsprecherin Petra Schöpf bedankte sich in einer bewegenden Abschiedsansprache für viele Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit: „Brigitte Lang hinterlässt eine Schule, die geprägt ist von Offenheit, Kreativität und Zusammenhalt.“ Im Rahmen der Feier wurden vier weitere langjährige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand oder in neue Aufgaben verabschiedet: Schulsekretärin Eva Lutz, die viele Jahre das organisatorische Herzstück im Hintergrund bildete, wechselt die Stelle. Ebenso herzlich verabschiedet wurden Schulbegleiterin Helga Drexel, Reinigungskraft Nevenka Höck und Ulrike Kramer, die 24 Jahre als Heilpädagogische Unterrichtshilfe an der Schule tätig war. Die Franz-von-Sales-Schule ist ein Förderzentrum für mehrfachbehinderte Kinder mit Hörschädigung und Kommunikationsschwierigkeiten, zum Beispiel mit Autismus, und kognitiven Einschränkungen. Träger ist das Dominikus-Ringeisen-Werk.

