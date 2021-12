Frau fährt erneut betrunken und ohne Führerschein, diesmal in Oberrohr

Eine 44-Jährige fällt einer Polizeistreife auf, nachdem sie bereits am Vortag betrunken beim Autofahren erwischt worden war. Wieder steht sie unter Alkoholeinfluss.

Eine betrunkene Autofahrerin, die bereits am Samstag in Thannhausen bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war, wurde nun am Sonntag von der Polizei wieder betrunken beim Autofahren erwischt. Die 44-jährige Pkw-Fahrerin hatte außerdem keine gültige Fahrerlaubnis , so die Polizei. Am Sonntag gegen 14 Uhr war die 44-Jährige wieder mit ihrem Auto unterwegs.

Polizei bemerkte das Auto bei Oberrohr und kontrollierte die Frau erneut

Einer Polizeistreife fiel der Wagen in der Hauptstraße im Ursberger Ortsteil Oberrohr auf. Bei der Verkehrskontrolle konnte bei der Fahrerin erneut ein Alkoholeinfluss festgestellt werden. Nachdem die Fahrerin einen Alkoholtest verweigerte, musste sie mit zur Blutentnahme. Die uneinsichtige Frau erwartet nun laut Polizei ein weiteres Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch