Ursberg

Für welche sozialen Projekte 23.000 Euro Spenden aus dem Adventsbasar fließen

Mit 23.000 Euro aus dem Adventsbasar 2023 des Ursberger Ringeisen-Gymnasium kann man viel Gutes tun. Die Summe wird an insgesamt acht Projekte in aller Welt gespendet, deren Vertreter sich bei einer kleinen Feierstunde herzlich bedankten.

Plus Der Adventsbasar des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums ist erneut ein großer Erfolg. Auch unser Leserhilfswerk Kartei der Not erhält eine stattliche Summe.

Von Manuela Rapp

Ob ganz nah in der Region oder weltweit – mit den Spenden aus dem Adventsbasar des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums werden traditionell Hilfsprojekte unterstützt, die die Menschen vor Ort unterstützen. 23.000 Euro sind im vergangenen Dezember unter ganz besonderen Umständen zusammengekommen. „Das macht stolz“, sagte Benan Isiaktir über die Stimmung der Schülerinnen und Schüler. „Es fühlt sich gut an, für den guten Zweck zu arbeiten“, erklärte die Elftklässlerin. Acht Initiativen wurden heuer mit jeweils 2875 Euro bedacht. Das Wichtigste: „Das Geld kommt zu hundert Prozent an“, betonte Rektor Andreas Merz.

Wegen des Schneechaos muss improvisiert werden

„Der Adventsbasar ist eine klasse Sache“, lobte der Schulleiter das Großereignis. Doch zunächst einmal hatte das Wetter im vergangenen Dezember den Organisatoren und Besuchern einen Strich durch die Rechnung gemacht: Ausgerechnet am vorgesehenen Termin herrschte ein Schneechaos. Also wurde improvisiert. „Wir haben den Basar um einen Tag verschoben und ihn am Sonntag sensationell durchgezogen“, resümierte Andreas Merz kürzlich bei einer kleinen Feier mit allen Spendenempfängern in der Cafeteria des Gymnasiums. „Alle haben mitgemacht.“ Dass unter diesen Rahmenbedingungen 23.000 Euro und damit nur Tausend Euro weniger als 2022 erlöst worden seien, nannte er „eine sensationelle Sache.“

