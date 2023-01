Gags, Pointen und Verwandlungskünste im Bräuhaussaal

Plus Bonnie und Clyde: Wie die Geschichte des berühmten Gangsterpaares als Comedy wirkt, erleben Besucher im Klosterbräuhaus in Ursberg.

Bonnie und Clyde, die beiden wohlklingenden Namen, stehen für eine berühmte Geschichte von Gefahr und Gewalt. Oft ist die Geschichte dieses Gangsterpaares, das von 1931 bis 1934 im Mittleren Westen der USA viele Einzelhandelsgeschäfte, Tankstellen und Banken überfiel und dabei 14 Menschen erschoss, verfilmt worden. Nun aber endlich sollten die Besucherinnen und Besucher der Komödie „Ratatata“ im Bräuhaussaal in Ursberg „Die wirklich wahre Geschichte“ erfahren.