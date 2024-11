Wegen eines technischen Defekts an einem Gastank musste die Feuerwehr in Ursberg ausrücken und eine Straße sperren am Dienstagvormittag. Dabei musste die Wolfhardstraße gesperrt werden. Der Grund war ein Gasaustritt aus einem unterirdischen Flüssiggastank. Das verbleibende Gas wird durch eine Fachfirma abgepumpt. Personen wurden nicht verletzt, berichtete die Polizei. (AZ)

Gasaustritt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gastank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis