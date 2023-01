Ursberg

vor 3 Min.

Gelöste Stimmung bei der Einweihung der Eierfärberei Beham

Plus Bei der Einweihung der Eierfärberei Beham herrscht Volksfestatmosphäre für geladene Gäste. Worauf die Firmenleitung beim neuen Standort in Ursberg Wert legte.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Die alte Streitfrage, was zuerst da gewesen sei, die Henne oder das Ei, könne er endlich lösen, scherzte Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger bei der feierlichen Eröffnung und Segnung der Firma Beham am neuen Standort. Im Gewerbegebiet an der B300 sei das Ei in Form der Eierfärberei Beham bereits präsent. Das Huhn werde folgen, denn eine Geflügelfirma habe im südöstlichen Teil des Gewerbegebiets ein Grundstück erworben. Heiter und gelöst war die Stimmung bei der Beham-Eröffnungsfeier, und das sollte so sein, denn trotz aller Schwierigkeiten konnten Bauarbeiten und Umzug planmäßig abgeschlossen werden. Die Firma bedankte sich mit Bier, Brezen, Blasmusik und Eiern bei allen am Bau Beteiligten und der großen Zahl geladener Gäste. Die kamen vor dem offiziellen Teil in den Genuss von Volksfest-Atmosphäre. Nach den Reden und der Segnung bot die Firmenleitung gruppenweise Führungen durch die neuen Räumlichkeiten an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen