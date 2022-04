Gemeinderat lehnt geplante Hundepension in Ursberg ab

Plus Die geplante Einrichtung für Vierbeiner ist in den Augen der Räte problematisch für die Gemeinde Ursberg. Warum auch die abgespeckte Fassung der Planung abgelehnt wird.

Mit Skepsis und Ablehnung reagierten die Gemeinderäte auf die Bauvoranfrage zur Errichtung einer Hundepension im Ortsteil Bayersried. Zwar war die Planung im Vergleich zu ihrer früheren Fassung abgespeckt, die Länge des Gebäudes von 28 auf 19 Meter reduziert worden. Michael Miller meinte dennoch, solch ein massives Gebäude an dieser Stelle, das könne er als Gemeinderat nicht mittragen. Außerdem befürchtete Michael Miller, werde der Betrieb der Pension das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde kräftig anwachsen lassen.