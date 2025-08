Gemeinsam zum Ziel – Zeugnisübergabe an der Fachschule für Heilerziehungspflege

Es ist ein oftmals unterschätzter, teilweise sogar immer noch unbekannter Beruf – und verdient doch höchsten Respekt: Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger setzen sich täglich für die Belange von Menschen mit Behinderungen ein. Jetzt wurden 47 Fachkräfte in der Heilerziehungspflege (dreijährige Ausbildung) und 23 Absolventinnen und Absolventen des Helferkurses (einjährige Ausbildung) an der Fachschule des Dominikus-Ringeisen-Werks erfolgreich in ihre berufliche Zukunft entlassen. Die besten Abschlüsse in der dreijährigen Ausbildung teilen sich in diesem Jahr Sabine Frey, Nicole Ullmann und Daniel Ostertag mit der Traumnote 1,1. In der einjährigen Ausbildung konnten sich Diana Behringer und Bianca Graf über die Durchschnittsnote 1,0 freuen. Die beste Facharbeit schrieb Simon Bonath. Das beste Fachabitur hatte Emely Ramp mit der Note 1,35. Elf Absolventinnen und Absolventen des Helferkurses setzen im kommenden Schuljahr ihre Ausbildung fort und wechseln in den dreijährigen Kurs. „Das erfüllt uns mit Stolz und spricht für die Lern- und Arbeitsbedingungen an unserer Schule und in unseren Praxisstellen,“ sagte Schulleiterin Andrea Burghard im Rahmen der Abschlussfeier. Es sei der größte Erfolg und das gemeinsame Anliegen im Dominikus-Ringeisen-Werk, wenn man zufriedene, gut ausgebildete und motivierte Studierende in ihre berufliche Zukunft zu entlassen könne. Heilerziehungspflege ist ein Berufsbild mit Zukunft: Die Fachkräfte begleiten und assistieren bei einer möglichst selbstbestimmten Lebensführung und unterstützen Menschen aller Altersgruppen im Alltag. Für die Absolventinnen und Absolventen erschließen sich dabei immer mehr Tätigkeitsfelder: können Heilerziehungspfleger beispielsweise auch uneingeschränkt als Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen tätig werden. „Heilerziehungspflege wird immer beliebter, und die Schülerzahlen steigen stetig an“, sagt Andrea Burghard. Den Grund dafür sieht sie auch in der Aussicht auf einen sicheren Arbeitsplatz.

