Hendrik Wüst besucht spontan das Dominikus-Ringeisen-Werk

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst war zu Gast in Ursberg. Welche Themen bei seinem Besuch wichtig waren.

"Guten Tag, mein Name ist Hendrik Wüst": Spontan suchte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Freitagnachmittag bei seinem Besuch in Ursberg das Gespräch mit behinderten Menschen. Wüst war an diesem Tag in Bayern unterwegs. Durch den "guten Draht" zu Landrat Hans Reichhart kam kurzfristig ein Besuch im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk zustande. Wüst betonte, wie sehr ihm die Belange von Menschen mit Behinderung am Herzen liegen. Vieles sei für sie erreicht worden, aber er sprach gleichermaßen von weiteren Verbesserungsmöglichkeiten, beispielsweise im Öffentlichen Nahverkehr.

Ursberg erlebt in diesen Tagen so manchen Höhepunkt. Erst vor einigen Tagen wurde dort die Landesausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte für das Jahr 2027 zum Thema "Helfen und Heilen" feierlich "auf den Weg gebracht". Nun kam kurzfristig der nordrhein-westfälische Ministerpräsident ins Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW).

Hendrik Wüst besucht in Ursberg Haus für Menschen mit hohem Betreuungsbedarf

Geistlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender Martin Riß und der stellvertretende Vorsitzende Michael Winter freuten sich, dass sich Wüst trotz eines prall gefüllten Terminkalenders Zeit für diesen Besuch nahm. Wüst besuchte im Haus St. Florian eine Gruppe von Menschen mit hohem Betreuungsbedarf. Hier bekam er Einblicke in die vielfältige Arbeit des DRW.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (Zweiter von rechts) vor dem Ursberger Denkmal für die Opfer der Euthanasie und für die Kriegsgefallenen. Foto: Peter Bauer

Eine wichtige Station war auch das Denkmal für die Opfer der Euthanasie und die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Durch die Nazis wurden während des Zweiten Weltkriegs Hunderte von Menschen mit Behinderung, die in Ursberg betreut wurden, ermordet. Schwester Katharina Wildenauer, Generaloberin der Ursberger St. Josefskongregation, erläuterte Wüst Hintergründe dieses dunklen Geschichtskapitels.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst im Gespräch mit behinderten Menschen im Ursberger Dominikus-Ringeisen-Werk. Foto: Peter Bauer

Wüst nahm sich Zeit für ein Interview mit den "Barrierebrechern", dem Social-Media-Team des DRW. Das Team hat beispielsweise auf Instragram Tausende von Followern und macht unter anderem auf dieser Plattform auf die Belange von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

