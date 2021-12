Höhere Tragfähigkeit und Lebensdauer für die Auchtweidbrücke in Mindelzell

Plus Die Auchtweidbrücke im Ursberger Ortsteil Mindelzell soll saniert werden. Dafür haben die Gemeinderäte jetzt den Plan geändert und sich für die teurere Variante entschieden.

Neu orientiert hat sich der Gemeinderat hinsichtlich der Sanierung der Auchtweidbrücke über die Kleine Mindel im Ortsteil Mindelzell. 850.00 Euro waren zunächst angesetzt worden, um die maroden Holzteile der Brücke auszutauschen. Markus Seitz vom Ingenieurbüro Hartinger Consult in Thannhausen stellte im Gemeinderat eine neue Variante vor.