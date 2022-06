Hofladen der Ursberger Klostergärtnerei soll größer werden

Plus Die Verkaufsräume der Klostergärtnerei in Ursberg sind zu klein geworden, um dem Andrang gerecht zu werden. Einige Räume werden nun saniert.

Deutlich größer und als Hofladen neu konzipiert wird die Selbstvermarktung der Klostergärtnerei des Dominikus-Ringeisen-Werks. Wie bisher wird der Hofladen im Selbstbedienungsmodus Gemüse, Obst, Floristik- und Dekoartikel sowie Pflanzen aus der Eigenproduktion anbieten. Verändern sollen sich vor allem die Verkaufsfläche und die Präsentation der Waren. Nicht mehr ausreichend für das Kundenaufkommen seien die bisherigen Verkaufsräume der Klostergärtnerei, heißt es im Antrag zum Neu- und Umbau, der dem Gemeinderat Ursberg in der jüngsten Sitzung vorlag. Außerdem seien die Räumlichkeiten sanierungsbedürftig. Einiges soll neu gemacht werden.