Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall in Ursberg

Eine 64-jährige Autofahrerin sieht in Ursberg zu spät, dass ein vorausfahrendes Auto abbremst. Es kommt zum Auffahrunfall mit relativ hohem Sachschaden.

Am Donnerstag hat sich in Ursberg ein Unfall ereignet. Laut Polizeibericht ist dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden. Der Auffahrunfall ereignete sich an der Einmündung zur Ortsverbindungsstraße nach Attenhausen. Eine 64-jährige Autofahrerin erkannte zu spät, dass der Vorausfahrende abbiegen wollte und seine Geschwindigkeit verlangsamte. Trotz der Wucht des Aufpralls blieben die Beteiligten unverletzt. (AZ)