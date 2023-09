37.000 Euro Schaden: 75-jähriger Autofahrer verursacht Unfall auf B300

Ein 75-jähriger Autofahrer ist auf der B300 Richtung Ursberg unterwegs. Bei einer Baustelle gerät er an einen Randstein und an die Schutzplanke. Der Schaden ist enorm.

Am Freitag ist ein 75-Jähriger mit seinem Pkw gegen 10:30 Uhr die B300 von Thannhausen kommend nach Ursberg gefahren. An der dortigen Bushaltestelle geriet er laut Polizei an den hohen Randstein und an die Schutzplanke. Da sich sein Pkw mit der Schutzplanke verkeilte, kam er dort zum Stehen. Der Pkw-Lenker selbst blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 37.000,- Euro. (AZ)