Ursberg

vor 35 Min.

Corona-Ausbruch im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg

Plus Im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg ist das Coronavirus ausgebrochen. Das hat Folgen für einzelne Gruppen und auch für Schulklassen.

Von Piet Bosse

In zwei Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg ist Corona ausgebrochen. Das teilt Pressesprecher Manuel Liesenfeld mit. In Ursberg habe es laut Dominic Huber, der den Krisenstab leitet, aber keinen flächendeckenden Ausbruch gegeben.

